Валютное Рождество. Сколько будет стоить доллар под Новый год

На календаре – 25 декабря. Украина вместе со всей Европой и многими другими странами празднует Рождество Христово. Впервые в истории Украины – сегодня.

На валютном рынке Рождество и приближение Нового года ощущается очень сильно. На межбанковском валютном рынке сегодня наблюдается скучная и вялая торговля: в Европе и США выходной, а значит, отправлять платежи за границу смысла нет. Большинство импортеров сделало это еще на прошлой неделе. Рост спроса на безналичную валюту в предпоследнюю неделю 2023 года спровоцировал скачок котировок межбанка до 37,73 гривен на позиции «бид» и 37,80 гривен на позиции «оффер».

Национальный банк на прошлой неделе был вынужден резко увеличить объем своих интервенций. За период с 18 по 22 декабря он продал почти 980 млн долларов, второй по величине недельный объем за весь 2023 год. Вмешательство Нацбанка остановило рост котировок на межбанке и привело к развороту текущего тренда.

Сегодня регулятор смог удивить всех участников межбанковских торгов. В условиях практически полного отсутствия спроса он вышел с интервенцией на продажу долларов по цене 37,3987 гривен. Казначеи наперебой заговорили о том, что Нацбанк опять хочет использовать «тонкий» (малоактивный и малообъемный – Ред.) рынок, чтобы сыграть на понижение. По-другому объяснить такие действия НБУ сложно.

Наличный рынок на прошлой неделе двигался в направлении, которое ему указывал межбанк. Т.е. ценники и на покупку, и на продажу наличного «американца» также росли, но крайне неохотно. И лишь в четверг и пятницу, когда на окнах оптовых обменников появилась цифра 38,00, спрос немного оживился. В пятницу 22 декабря курс продажи наличного доллара ненадолго поднялся до отметки 38,20 гривен, но уже к вечеру того же дня упал до 37,95 гривен. На выходных, по причине закрытых отделений банков, а значит, отсутствия конкуренции, обменки вновь подняли курс продажи. Сегодня оптовые партии доллара в столице предлагают по 38,10-38,15 гривен (за т.н. «белый» доллар, т.е. купюры старого образца), но операторы валютного рынка жалуются на слабую активность покупателей.

Сколько будет стоить доллар под Новый год

Ажиотажный спрос на наличную валюту в ближайшие дни точно не предвидится. До Нового года осталось четыре рабочих дня, и за валютой придут лишь те, кто в эти дни получит выплаты по зарплате и праздничные бонусы. Абсолютное большинство украинцев будут больше волновать закупки к новогоднему столу. Аналитики портала «Курс Украины» предполагают, что доллар в Украине в оставшиеся дни уходящего 2023 года будет торговаться в пределах 37,90-38,50 гривен, причем достижение верхней границы этого диапазона возможно лишь в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств.

Некоторые коммерческие банки, вполне возможно, выставят на своих табло и более низкие цены, однако далеко не везде кассы их отделений смогут похвастаться наличием валюты. Поэтому их курсы будут не показательны.

В целом же, 2023 валютный год заканчивается довольно спокойно, без эксцессов. Стоит отметить, что Национальному банку все же удалось, отпустив безналичный курс, сблизить его с реальным рыночным (наличным) курсом. Однако в этом направлении регулятору предстоит еще работать и работать.