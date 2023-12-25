Валютне Різдво. Скільки буде коштувати долар під Новий рік

На календарі – 25 грудня. Україна разом з усією Європою та багатьма іншими країнами святкує Різдво Христове. Вперше в історії України сьогодні.

На валютному ринку Різдво та наближення Нового року відчувається дуже сильно. На міжбанківському валютному ринку сьогодні спостерігається нудна і млява торгівля: у Європі та США вихідний, а отже, відправляти платежі за кордон немає сенсу. Більшість імпортерів зробили це ще минулого тижня. Зростання попиту на безготівкову валюту в останній тиждень 2023 року спровокував стрибок котирувань міжбанку до 37,73 гривень на позиції «бід» і 37,80 гривень на позиції «оффер».

Національний банк минулого тижня змушений був різко збільшити обсяг своїх інтервенцій. За період з 18 по 22 грудня він продав майже 980 млн доларів, другий за величиною тижневий обсяг за весь 2023 рік. Втручання Нацбанку зупинило зростання котирувань на міжбанку та призвело до розвороту поточного тренду.

Сьогодні регулятор зміг здивувати всіх учасників міжбанківських торгів. В умовах практично повної відсутності попиту він вийшов із інтервенцією на продаж доларів за ціною 37,3987 гривень. Казначеї навперебій заговорили про те, що Нацбанк знову хоче використати «тонкий» (малоактивний та малооб'ємний – Ред.) ринок, щоб зіграти на зниження. Інакше пояснити такі дії НБУ складно.

Готівковий ринок минулого тижня рухався у напрямі, який йому вказував міжбанк. Тобто. цінники і купівлю, і продаж готівкового «американця» також зростали, але вкрай неохоче. І лише у четвер та п'ятницю, коли на вікнах гуртових обмінників з'явилася цифра 38,00, попит трохи пожвавішав. У п'ятницю 22 грудня курс продажу готівкового долара ненадовго піднявся до позначки 38,20 гривень, але вже надвечір того ж дня впав до 37,95 гривень. На вихідних, через закриті відділення банків, а значить, відсутність конкуренції, обмінки знову підняли курс продажу. Сьогодні гуртові партії долара у столиці пропонують по 38,10-38,15 гривень (за так званий «білий» долар, тобто купюри старого зразка), але оператори валютного ринку скаржаться на слабку активність покупців.

Скільки буде коштувати долар під Новий рік

Ажіотажний попит на готівкову валюту найближчими днями точно не передбачається. До Нового року залишилося чотири робочі дні, і за валютою прийдуть лише ті, хто в ці дні отримає виплати із зарплати та святкові бонуси. Абсолютна більшість українців більше хвилюватимуть закупівлі до новорічного столу. Аналітики порталу «Курс України» припускають, що долар в Україні в останні дні 2023 року торгуватиметься в межах 37,90-38,50 гривень, причому досягнення верхньої межі цього діапазону можливе лише у разі будь-яких форс-мажорних обставин.

Деякі комерційні банки цілком можливо виставлять на своїх табло і нижчі ціни, проте далеко не скрізь каси їхніх відділень зможуть похвалитися наявністю валюти. Тому їхні курси будуть не показовими.

Загалом, 2023 валютний рік закінчується досить спокійно, без ексцесів. Варто зазначити, що Національному банку все ж таки вдалося, відпустивши безготівковий курс, зблизити його з реальним ринковим (готівковим) курсом. Однак у цьому напрямі регулятор має ще працювати і працювати.