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В Силах обороны рассказали о ситуации вокруг Марьинки

В Силах обороны рассказали о ситуации вокруг Марьинки
Фото: Facebook

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона опроверг заявление российских пропагандистов о захвате города Марьинка в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Штупун в эфире телемарафона.

"Бои за Марьинку продолжаются. Сейчас наши военнослужащие находятся в административных границах Марьинки. Но город полностью уничтожен. Но говорить о полном захвате Марьинки некорректно".

Что предшествовало: Перед этим российские пропагандисты сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президент страны-агрессора Владимиру Путину о захвате Марьинки.

Шойгу и Путин считают, что захват Марьинки позволит отодвинуть от оккупированного Донецка вооруженные силы. Путин утверждает, что теперь российские захватчики получают возможность "выходить на более широкое оперативное пространство".

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