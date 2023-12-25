В Силах обороны рассказали о ситуации вокруг Марьинки

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона опроверг заявление российских пропагандистов о захвате города Марьинка в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Штупун в эфире телемарафона.

"Бои за Марьинку продолжаются. Сейчас наши военнослужащие находятся в административных границах Марьинки. Но город полностью уничтожен. Но говорить о полном захвате Марьинки некорректно".

Что предшествовало: Перед этим российские пропагандисты сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президент страны-агрессора Владимиру Путину о захвате Марьинки.

Шойгу и Путин считают, что захват Марьинки позволит отодвинуть от оккупированного Донецка вооруженные силы. Путин утверждает, что теперь российские захватчики получают возможность "выходить на более широкое оперативное пространство".