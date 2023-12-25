У Силах оборони розповіли про ситуацію навколо Мар'їнки

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону спростував заяву російських пропагандистів про захоплення міста Мар’їнка у Донецькій області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Штупун в ефрі телемарафону.

"Бої за Мар’їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці знаходяться в адміністративних кордонах Мар’їнки. Але місто вщент знищено. Але говорити про повне захоплення Мар’їнки некоректно".

Що було раніше: Перед цим російські пропагандисти повідомили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про захоплення Мар’їнки.

Шойгу і Путін вважають, що захоплення Мар’їнки дасть змогу відсунути від окупованого Донецька Збройні сили України. Путін твердить, що тепер російські загарбники отримують можливість "виходити на ширший оперативний простір".