В ВСУ прокомментировали поражение десантного корабля РФ в Крыму

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что большая детонация корабля в Феодосии вызвана не просто горючим или боекомплектом самого судна, предположив, что этот "рождественский подарок был полностью упакован". Такое мнение она высказала в эфире, сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос, какая обстановка в Феодосии, где ВСУ уничтожили российский десантный корабль "Новочеркасск", она ответила:

"Очевидно, феерическая, взрывчатая феерическая, я бы сказала, потому что действительно взрыв был мощный, детонация долговременная, пожар масштабный. Итак, будем еще ожидать уточненных данных, потому что проведенная боевая работа - это половина дела. Далее нужно будет собрать исчерпывающую информацию относительно ее результатов. Пока это все наглядно".

Как она отметила, "понятно, что столь большая детонация вызвана не просто горючим или боекомплектом самого корабля".

"Специфика больших десантных кораблей в том, что они используются сейчас врагом фактически постоянно как логистические объекты, как транспортировка важных грузов, то, что они не могут себе позволить другим способом. Помним, что у них есть сложности и по использованию знаменитого Керченского моста, и других транспортно-логистических маршрутов. Итак, вполне вероятно, что это был некий "рождественский подарок", полностью упакованный" , - добавила Гуменюк.

Также она сообщила, что "пока нет информации о возобновлении сообщения (Керченским мостом – ред.)".

"Так знаем, что был перекрыт, и знаем, что очень большие районы, не только вокруг порта, окружены войсками, и они действительно находятся в определенной панике, наверное, и растерянности, потому что действительно такое поражение для них было сюрпризом" , - сказала спикер.

Кроме того, она добавила, что уже несколько суток не фиксируется корабельная группировка россиян в открытом море.

"Они не выходят на боевое дежурство. Во-первых, и погода этому не способствовала. Были мощные штормы – 5-6 баллов, это для Черного моря действительно очень большая сила моря, и тем не менее мы видим, что и ракетоносители они не использовали длительный период - более трех недель не выводили их на дежурство, затем один был такой случай, очевидно для проведения слаженности с тактической авиацией, и очень быстрый ввод снова в пункт базирования.