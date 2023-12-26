У ЗСУ прокоментували ураження десантного корабля РФ у Криму

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що велика детонація корабля у Феодосії спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого судна, припустивши, що це "різдвяний подарунок був повністю запакований".﻿ Таку думку вона висловила в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, яка нині обстановка в Феодосії, де ЗСУ знищили російський десантний корабель "Новочеркаськ", вона відповіла:

"Очевидно, феєрична, вибухово феєрична, я б сказала, тому що дійсно вибух був потужний, детонація довготривала, пожежа масштабна. Отже, будемо ще очікувати уточнений даних, тому що проведена бойова робота - це половина справи. Далі треба буде зібрати вичерпну інформацію щодо її результатів. Поки що це все те, що наочно".

Як вона зауважила, "зрозуміло, що така велика детонація спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля".

"Специфіка великих десантних кораблів у тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об’єкти, як транспортування важливих вантажів, те, що вони не можуть собі дозволити іншим способом. Пам’ятаємо, що у них є складнощі і з використання славнозвісного Керченського мосту, і й інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі "різдвяний подарунок", повністю запакований" , - додала Гуменюк.

Також вона повідомила, що "поки що немає інформації про відновлення сполучення (Керченським мостом - ред.)".

"Так знаємо, що був перекритий, і знаємо, що дуже великі райони, не тільки навколо порту, оточені військами, і вони справді перебувають у певній паніці, напевно, і розгубленості, тому що дійсно таке ураження для них було сюрпризом" , - сказала речниця.

Окрім того, вона додала, що вже кілька діб поспіль не фіксується корабельне угруповання росіян у відкритому морі.

"Вони не виходять на бойове чергування. По-перше , і погода цьому не сприяла. Були потужні шторми - 5-6 балів, це для Чорного моря дійсно дуже велика сила моря, і тим не менше ми бачимо, що і ракетоносії вони не використовували довготривалий період - понад три тижні не виводили їх на чергування. Потім один був такий випадок, очевидно для проведення злагодження з тактичною авіацією, і дуже швидке заведення знову у пункт базування.