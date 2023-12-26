Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 млрд

Министерство финансов Украины разместило облигации на сумму почти 20,7 млрд в гривневом эквиваленте, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Проведение размещений состоялось 26 декабря через ЕТС (Bloomberg).

Отмечается, что сумма размещенных облигаций составляет почти 20,7 млрд в гривневом эквиваленте.

"Каждая инвестированная на облигации гривна поддерживает нашу армию и финансовую стабильность страны. Покупка военных облигаций способствует победе над российской агрессией" , - подчеркнули в Минфине.

Детали о военных ОВГЗ можно найти на официальном сайте﻿.

Напоминаем:

С 3 октября военные облигации стало возможным приобрести на портале "Дія".

По состоянию на начало декабря украинцы, которые купили военные облигации в приложении "Дія", получили прибыль в размере более 44 млн грн.