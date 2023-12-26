Мінфін оголосив розміщення військових облігацій на суму майже 20,7 млрд
Міністерство фінансів України розмістило облігації на суму майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті, повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
Проведення розміщень відбулося 26 грудня через ЕТС (Bloomberg).
Зазначається, що сума розміщених облігацій складає майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті.
"Кожна інвестована на облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни. Купівля військових облігацій сприяє перемозі над російською агресією", - наголосили в Мінфіні.
Деталі про військові ОВДП можна знайти на офіційному сайті.
Нагадуємо:
З 3 жовтня військові облігації стало можливим придбати на порталі "Дія".
Станом на початок грудня українці, які купили військові облігації в застосунку "Дія", отримали прибуток у розмірі понад 44 млн грн.