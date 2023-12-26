Мінфін оголосив розміщення військових облігацій на суму майже 20,7 млрд

Міністерство фінансів України розмістило облігації на суму майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Проведення розміщень відбулося 26 грудня через ЕТС (Bloomberg).

Зазначається, що сума розміщених облігацій складає майже 20,7 млрд у гривневому еквіваленті.

"Кожна інвестована на облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни. Купівля військових облігацій сприяє перемозі над російською агресією" , - наголосили в Мінфіні.

Деталі про військові ОВДП можна знайти на офіційному сайті﻿.

Нагадуємо:

З 3 жовтня військові облігації стало можливим придбати на порталі "Дія".

Станом на початок грудня українці, які купили військові облігації в застосунку "Дія", отримали прибуток у розмірі понад 44 млн грн.