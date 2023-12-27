Атака "Шахедов": в Херсоне и на Одесчине повреждены дома, есть погибший

В результате ночной атаки "Шахедов" в Херсоне повреждены ТЦ и жилые дома, в Одесской области - обломки упали на новостройку, а также на дачные дома.

Об этом сообщили﻿ Силы обороны юга Украины.

Кроме торгового центра и многоквартирных домов, в Херсоне "Шахеды" попали в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. Информация о пострадавших уточняется.

В Одесской области силы противовоздушной обороны отработали все враждебные цели. Обломки сбитых "Шахедов" упали на одну из незаселенных новостроек.

Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Произошел пожар, его уже потушили. Один человек погиб, трое получили ранения, в том числе 17-летний подросток.