Атака "Шахедів": у Херсоні та на Одещині пошкоджені будинки, є загиблий

Унаслідок нічної атаки "Шахедів" у Херсоні пошкоджено ТЦ і житлові будинки, на Одещині – уламки впали на новобудову, а також на дачні будинки.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

Окрім торговельного центру та багатоквартирних будинків, у Херсоні "Шахеди" також влучили в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація по постраждалих уточнюється.

В Одеській області сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих "Шахедів" впали на одну з незаселених новобудов.

Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Сталася пожежа, її вже загасили. Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед них 17-річний підліток.