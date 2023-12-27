РФ использует пленных для провоцирования протестов в Украине – Politico

Россия использует украинских военнопленных для провокации протестов внутри Украины. Бойцов заставляют звонить родственникам и призывать их выходить на улицы. Об этом заявил представитель координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко в комментарии Politico, сообщает Лига.net.

Издание приводит историю Валентины Ткаченко из Чернигова, чей муж Сергей был взят в плен в начале большой войны на Чернобыльской атомной электростанции.

Она получила звонок от супруга 29 ноября, который продолжался всего три минуты.

"Мне не разрешили задавать ему вопросы. Как только я попробовала, он покачал головой и просто сказал "нет". Вместо этого он продолжал говорить: Валя, иди, усложни жизнь Киеву. Киев не хочет нас принимать обратно. Затем он извинился и завершил разговор, пообещав перезвонить мне, если у него когда-нибудь появится такая возможность" , — рассказала женщина.

По словам Яценко, другие семьи пленных также получали аналогичные звонки от своих родных, которых удерживают оккупанты.

"Человек больше года ничего не слышал от родственника, а тут он звонит и говорит, что жив. Россияне готовы его обменять, но Украина ничего не делает. В последнее время эти звонки стали массовыми. Итак, мы поняли, что это кампания, чтобы вызвать недоверие к власти" , — сказал Яценко.

Он отметил, что более 90% украинских воинов, которые вернулись из плена, заявляют, что их подвергали пыткам.