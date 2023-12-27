РФ використовує полонених для провокування протестів в Україні – Politico

Росія використовує українських військовополонених для провокації протестів усередині України. Бійців змушують телефонувати родичам і закликати їх виходити на вулиці. Про це заявив представник координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Петро Яценко в коментарі Politico, повідомляє Ліга.net.

Видання наводить історію Валентини Ткаченко з Чернігова, чий чоловік Сергій потрапив у полон на початку великої війни на Чорнобильській атомній електростанції.

Вона отримала дзвінок від чоловіка 29 листопада, який тривав лише три хвилини.

"Мені не дозволили ставити йому запитання. Як тільки я спробувала, він похитав головою і просто сказав "ні". Натомість він продовжував говорити: Валя, йди, ускладни життя Києву. Київ не хоче нас приймати назад. Потім він вибачився і завершив розмову, пообіцявши передзвонити мені, якщо у нього колись з'явиться така можливість" , — розповіла жінка.

За словами Яценка, інші родини полонених також отримували аналогічні дзвінки від своїх родичів, яких утримують окупанти.

"Людина понад рік нічого не чула від родича, а тут він дзвонить і каже, що живий. Росіяни готові його обміняти, але Україна нічого не робить. Останнім часом ці дзвінки стали масовими. Отже, ми зрозуміли, що це кампанія, щоб викликати недовіру до влади" , – сказав Яценко.

Він зазначив, що понад 90% українських воїнів, які повернулися з полону, заявляють, що їх катували.