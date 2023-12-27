"Энергоатом" закупил оборудование для строительства нового энергоблока Хмельницкой АЭС

Государственная энергогенерирующая компания «Энергоатом» заключила соглашение с Westinghouse о приобретении оборудования для нового энергоблока Хмельницкой АЭС на $437,5 млн, или 16,4 млрд грн, сообщает Forbes.

Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

Ключевые факты

«Энергоатом» закупает у Westinghouse оборудование для ядерной установки АР100. Соглашение, маршрутный лист и преддоговорная переписка имеют гриф «Коммерческая тайна», по данным Prozorro.

Оборудование для ядерной установки АР1000 должно быть поставлено до 30 ноября 2027 года. Его установят в Нетешине Хмельницкой области.

«Технико-экономического обоснования проекта АР-1000 на ХАЭС до сих пор нет. Не существует законодательных оснований покупать дорогостоящее оборудование сейчас», – написала в средине декабря Ольга Кошарная, бывший член коллегии «Госатомрегулирования», на странице Facebook.

К началу строительства АЭС с реакторами АР1000 в Украине нужно будет готовиться около семи лет, считает Кошарная.

Контекст

Президент «Энергоатома» Петр Котин и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман 17 декабря 2023 года подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС, которая должна строиться по американской технологии АР1000.

«Энергоатом» – фигурант антикоррупционных расследований в период руководства Петра Котина. Теща Котина приобрела элитную недвижимость и землю под Киевом во время войны, хотя официально не имеет собственных доходов, теперь он живет в доме почти на 7 млн грн, сообщает расследование журналистов «Схемы» Радио Свобода.

Народный депутат Ярослав Железняк с коллегами подал заявление Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК). «В основу положили данные по сюжету «Схем» и дополнительную информацию», – написал он 26 декабря в своем Телеграмм-канале.