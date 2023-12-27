"Енергоатом" придбав обладнання для будівництва нового енергоблоку Хмельницької АЕС

Державна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» уклала угоду з Westinghouse про придбання обладнання для нового енергоблока Хмельницької АЕС на $437,5 млн, або 16,4 млрд грн, повідомляє Forbes.

Про це свідчать дані Prozorro.

Ключові факти

«Енергоатом» закуповує у Westinghouse обладнання для ядерної установки АР100. Угода, маршрутний лист і переддоговірне листування мають гриф «Комерційна таємниця», за даними на Prozorro.

Обладнання для ядерної установки АР1000 мають поставити до 30 листопада 2027 року. Його встановлять у Нетішині Хмельницької області.

«Техніко-економічного обгрунтування проєкту АР-1000 на ХАЕС досі немає. Не існує законодавчих підстав купувати дороговартісне обладнання зараз», – написала всередині грудня Ольга Кошарна, колишній член колегії Держатомрегулювання, на сторінці у Facebook.

Для початку будівництва АЕС з реакторами АР1000 в Україні треба буде готуватися близько семи років, вважає Кошарна.

Контекст

Президент «Енергоатома» Петро Котін та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман 17 грудня 2023-го підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблока №5 Хмельницької АЕС, який має будуватися за американською технологією АР1000.

«Енергоатом» – фігурант антикорупційних розслідувань за керівництва Петра Котіна. Теща Котіна придбала елітну нерухомість і землю під Києвом під час війни, хоча офіційно не має власних доходів, тепер він мешкає у будинку майже на 7 млн грн, свідчить розслідування журналістів «Схеми» Радіо Свобода.

Народний депутат Ярослав Железняк із колегами подав заяву Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК). «В основу поклали дані з сюжету «Схем» і додаткову інформацію», – написав він 26 грудня у своєму Телеграм-каналі.