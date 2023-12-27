Законопроект о мобилизации: Лубинец указал на нарушение Конституции

Ряд норм законопроекта о мобилизации противоречит Конституции Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

"В этом законопроекте (о мобилизации — ред.), на мой взгляд, есть нормы, противоречащие Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне" , — подчеркнул он.

По словам Лубинца, нарушения Основного закона касаются ограничений уклоняющихся.

"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности" , — отметил омбудсмен.

Лубинец добавил, что Украина станет похожа на Россию, если начнет игнорировать законодательство и Конституцию.

Как сообщалось, в Верховную Раду направили проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения".

Военнообязанные и резервисты, не явившиеся по повестке в ТЦК, вносятся в Единый реестр должников. К ним используются все соответствующие ограничения. Проект закона также уменьшает призывной возраст и устанавливает правила предоставления военным отпускам и отсрочкам для военнообязанных и резервистов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Генеральный штаб ВСУ просил дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек.