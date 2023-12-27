Законопроєкт про мобілізацію: Лубінець вказав на порушення Конституції

Низка норм законопроєкту про мобілізацію суперечить Конституції України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

"У цьому законопроєкті (про мобілізацію — ред.), на мій погляд, є норми, що суперечать Конституції. Я прямо про це писатиму, коли цей законопроект зайде офіційно на погодження до мене" , — підкреслив він.

За словами Лубінця, порушення Основного закону стосуються обмежень для ухилянтів.

"Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок чи купити інший. Це буде прямо суперечити Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені до безкінечності" , — зазначив омбудсмен.

Лубінець додав, що Україна стане схожою на Росію, якщо почне ігнорувати законодавство та Конституцію.

Як повідомлялось, до Верховної Ради скерували проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення".

Військовозобов’язані та резервісти, які не з'явилися за повісткою до ТЦК, вносяться до Єдиного реєстру боржників. До них застосовуються всі відповідні обмеження. Проєкт закону також зменшує призовний вік і встановлює правила надання військовим відпусток та відстрочки для військовозобов'язаних та резервістів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Генеральний штаб ЗСУ просив додатково мобілізувати 450-500 тис. людей.