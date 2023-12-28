Андрей Шевченко стал единственным кандидатом в президенты УАФ

Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента Украинской ассоциации футбола, сообщает Украинская правда.

27 декабря в Доме футбола состоялось заседание регистрационной комиссии для установления полномочий делегатов и кворума внеочередного XXVI Конгресса УАФ, который состоится 25 января 2024 года.

Комиссия подвела итоги избрания членами УАФ делегатов на конгресс и установила кворум конгресса.

Заседание рабочей группы по проверке соответствия кандидатов на пост президента УАФ, выдвинутых для избрания, состоялось 28 декабря.

Оказалось, что все постоянные члены Украинской ассоциации футбола, которые имеют право выдвижения кандидатов на пост президента УАФ, предоставили протоколы с кандидатурой Шевченко.

"Рабочая группа пришла к выводу, что кандидатура Андрея Шевченко соответствует требованиям и критериям, установленным уставом УАФ для кандидатов на избрание президентом УАФ. Также от кандидата согласно уставу Украинской ассоциации футбола получено письменное согласие на участие в выборах президента УАФ.

Таким образом, Андрей Шевченко является единственным кандидатом для избрания на должность президента УАФ на внеочередном XXVI конгрессе Украинской ассоциации футбола. О результатах заседаний комиссии и рабочей группы сообщено ФИФА и УЕФА, которые постоянно получают информацию о ходе подготовки к конгрессу УАФ" , – говорится в сообщении ассоциации.

Напомним, 12 декабря Андрея Шевченко официально выдвинули кандидатом на избрание президентом Украинской ассоциации футбола.

Шевченко на своей странице в Facebook поблагодарил постоянных членов Украинской ассоциации футбола за их инициативу и сказал, что будет готовить программу и подбирать команду.