Андрій Шевченко став єдиним кандидатом у президенти УАФ

Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на пост президента Української асоціації футболу, повідомляє Українська правда.

27 грудня в Будинку футболу відбулося засідання реєстраційної комісії для встановлення повноважень делегатів та кворуму позачергового XXVI Конгресу УАФ, який відбудеться 25 січня 2024 року.

Комісія підбила підсумки обрання членами УАФ делегатів на конгрес та встановила кворум конгресу.

Засідання робочої групи з перевірки відповідності кандидатів на посаду президента УАФ, висунутих для обрання, відбулося 28 грудня.

Виявилося, що всі постійні члени Української асоціації футболу, які мають право висунення кандидатів на посаду президента УАФ, надали протоколи з кандидатурою Шевченка.

"Робоча група дійшла висновку, що кандидатура Андрія Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим статутом УАФ для кандидатів на обрання президентом УАФ. Також від кандидата згідно статуту Української асоціації футболу отримана письмова згода на участь у виборах президента УАФ.

Таким чином, Андрій Шевченко є єдиним кандидатом для обрання на посаду президента УАФ на позачерговому XXVI конгресі Української асоціації футболу. Про результати засідань комісії й робочої групи повідомлено ФІФА та УЄФА, які постійно отримують інформацію про хід підготовки до конгресу УАФ", – йдеться в повідомленні асоціації.

Нагадаємо, 12 грудня Андрія Шевченка офіційно висунули кандидатом на обрання президентом Української асоціації футболу.

Шевченко на своїй сторінці у Facebook подякував постійним членам Української асоціації футболу за їхню ініціативу та сказав, що готуватиме програму та підбіратиме команду.