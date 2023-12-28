Суд Киева закрыл дело двух экс-беркутовцев относительно разгона Майдана

Днепровский суд Киева закрыл дело экс-беркутовцев Вадима Бетлия и Олега Козачишина относительно разгона Майдана 30 ноября 2013 года из-за истечения сроков давности для привлечения к ответственности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила "Адвокатская совещательная группа" в Facebook.

"13.12.23 Днепровский суд закрыл дело экс-беркутовцев Вадима Бетлия и Олега Козачишина по событию разгона Майдана 30 ноября 2013 года. Закончились сроки давности для привлечения к ответственности.

В своем решении суд не дал оценку доказательствам и не установил виновность обвиняемых. Представитель потерпевшего Оксана Михалевич подала апелляционную жалобу на это решение".

"Адвокатская совещательная группа" напоминает, что дело передали в Печерский суд в 2020 году. После ряда отводов его передали в другой суд. С марта 2021 дело слушала судья Днепровского суда Ирина Галига. В деле один потерпевший.

4 декабря 2023 года в Днепровском суде должен был бы состояться допрос обвиняемых. Это завершающая стадия перед дебатами по делу. Но обвинении подали ходатайство о закрытии дела из-за истечения сроков давности - 10 лет с момента событий разгона Майдана.

13 декабря 2023 года судья Ирина Галига приняла решение о закрытии производства.

По данным следствия, в 2013 году Вадим Бетлий и Олег Козачишин были милиционерами 1-го отделения 2-го взвода 4 оперативной роты киевского "Беркута". Они обвинялись в том, что во исполнение явно преступного приказа, по предварительному сговору группой лиц

превысили служебные полномочия с применением физической силы и специальных средств к гражданам, что повлекло тяжкие последствия

совершили служебный подлог, а именно сфальсифицировали рапорт

незаконно препятствовали мирному собранию.

Согласно Уголовному кодексу, срок давности, чтобы привлечь к уголовной ответственности за тяжкие преступления составляет 10 лет.

Бетлию и Козачишину инкриминировали преступления средней тяжести - препятствование мирной акции, и фальсификация рапорта - сроки давности по которым закончились еще и 2018 году. И тяжкое преступление - превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа - срок давности по которому истек 30.11.23.

После этого срока обвиняемые заявили соответствующее ходатайство. Суд закрыл рассмотрение дела по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть не оправдал подсудимых. Но и не принял решение, что их вина доказана.

Почему это важно: В феврале 2023 года руководитель Департамента "Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской отмечал, что сроки давности по 60 делам, которые рассматриваются в судах и касаются тяжких преступлений, совершенных против участников акций протеста 2013/14 гг, истекают через год. Прокуратура настаивала на законодательных изменениях, чтобы не допустить их закрытия.