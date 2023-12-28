Суд Києва закрив справу двох екс-беркутівців щодо розгону Майдану

Дніпровський суд Києва закрив справу ексберкутівців Вадима Бетлія та Олега Козачишина щодо розгону Майдану 30 листопада 2013 року через закінчення строків давності для притягнення до відповідальності, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила "Адвокатська дорадча група" у Facebook.

"13.12.23 Дніпровський суд закрив справу ексберкутівців Вадима Бетлія та Олега Козачишина щодо події розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Закінчились строки давності для притягнення до відповідальності.

В своєму рішенні суд не надав оцінку доказам та не встановив винуватість обвинувачених. Представник потерпілого Оксана Михалевич подала апеляційну скаргу на це рішення".

"Адвокатська дорадча група" нагадує, що справу передали до Печерського суду у 2020 році. Після низки відводів її передали в інший суд. З березня 2021 справу слухала суддя Дніпровського суду Ірина Галига. У справі один потерпілий.

4 грудня 2023 року в Дніпровському суді мав би відбутись допит обвинувачених. Це завершальна стадія перед дебатами у справі. Але обвинуваченні подали клопотання про закриття справи через закінчення строків давності - 10 років з моменту подій розгону Майдану.

13 грудня 2023 року суддя Ірина Галига ухвалила рішення про закриття провадження.

За даними слідства, в 2013 році Вадим Бетлій та Олег Козачишин були міліціонерами 1-го відділення 2-го взводу 4 оперативної роти київського "Беркуту". Вони обвинувачувались у тому, що на виконання явно злочинного наказу, за попередньою змовою групою осіб

перевищили службові повноваження з застосуванням фізичної сили та спеціальних засобів до громадян, що спричинило тяжкі наслідки

здійснили службове підроблення, а саме сфальсифікували рапорт

незаконно перешкоджали мирному зібранню.

Згідно з Кримінальним кодексом, термін давності, щоб притягнути до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини становить 10 років.

Бетлію та Козачишину інкримінували злочини середньої тяжкості - перешкоджання мирній акції, та фальсифікація рапорту - строки давності по яких закінчились ще і 2018 році. Та тяжкий злочин - перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу - строк давності по якому сплив 30.11.23.

Після цього строку обвинувачені заявили відповідне клопотання. Суд закрив розгляд справи за нереабілітуючими обставинами. Тобто не виправдав підсудних. Але й не ухвалив рішення, що їх вина доведена.

Чому це важливо: У лютому 2023 року керівник Департаменту "Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський наголошував, що строки давності у 60 справах, які розглядаються в судах і стосуються тяжких злочинів, вчинених проти учасників акцій протесту 2013/14 рр, закінчуються за рік. Прокуратура наполягала на законодавчих змінах, аби не допустити їхнього закриття.