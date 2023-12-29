Воздушная атака РФ: в ряде городов Украины раздались взрывы

В Киеве, Киевской области, Запорожье и Днепре прогремели взрывы во время утренней воздушной тревоги. Также взрывы раздавались ночью во Львове, Харькове и Черкассах, сообщает Украинская правда.

"Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" , – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также сообщают о работе ПВО в Киевской области.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!" , – говорится в сообщении ОВА.

Общественное пишет, что звуки взрывов слышат в Запорожье, а также повторный взрыв прогремел в Днепре.

Власти призывают жителей находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги.

Ночью во время атаки "Шахедов" также раздавались взрывы.

"Львов. В городе был слышен взрыв. Еще 2 воздушные цели на подлете. Всем остаться в укрытиях!" , - сообщил мэр города Андрей Садовой.

Впоследствии Садовой сообщил, что в городе два попадания.

По информации полиции, в Харькове прозвучала целая серия взрывов.

В Черкассах также раздался взрыв.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под массированным ракетным обстрелом. Раздалось по меньшей мере шесть взрывов.