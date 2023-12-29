Воздушная атака РФ: в ряде городов Украины раздались взрывы
В Киеве, Киевской области, Запорожье и Днепре прогремели взрывы во время утренней воздушной тревоги. Также взрывы раздавались ночью во Львове, Харькове и Черкассах, сообщает Украинская правда.
"Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Также сообщают о работе ПВО в Киевской области.
"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!", – говорится в сообщении ОВА.
Общественное пишет, что звуки взрывов слышат в Запорожье, а также повторный взрыв прогремел в Днепре.
Власти призывают жителей находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен" во время сигнала воздушной тревоги.
Ночью во время атаки "Шахедов" также раздавались взрывы.
"Львов. В городе был слышен взрыв. Еще 2 воздушные цели на подлете. Всем остаться в укрытиях!", - сообщил мэр города Андрей Садовой.
Впоследствии Садовой сообщил, что в городе два попадания.
По информации полиции, в Харькове прозвучала целая серия взрывов.
В Черкассах также раздался взрыв.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под массированным ракетным обстрелом. Раздалось по меньшей мере шесть взрывов.