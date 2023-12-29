Повітряна атака РФ: у низці міст України пролунали вибухи

У Києві, Київській області, Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи під час ранкової повітряної тривоги. Також вибухи лунали уночі у Львові, Харкові та Черкасах, повідомляє Українська правда.

"Вибухи в Києві. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях!" , – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також повідомляють про роботу ППО на Київщині.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!" , – йдеться в повідомленні ОВА.

Суспільне пише, що звуки вибухів чують у Запоріжжі, також повторний вибух пролунав у Дніпрі.

Влада закликає мешканців перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги.

Уночі під час атаки "Шахедів" також лунали вибухи.

"Львів. У місті було чути вибух. Ще 2 повітряні цілі на підльоті. Всім залишитися в укриттях!" , – повідомив мер міста Андрій Садовий.

Згодом Садовий повідомив, що у місті два влучання.

За інформацією поліції у Харкові пролунала ціла серія вибухів.

У Черкасах також пролунав вибух.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під масованим ракетним обстрілом. Пролунало щонайменше шість вибухів.