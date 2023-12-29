Повітряна атака РФ: у низці міст України пролунали вибухи
У Києві, Київській області, Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи під час ранкової повітряної тривоги. Також вибухи лунали уночі у Львові, Харкові та Черкасах, повідомляє Українська правда.
"Вибухи в Києві. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях!", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Також повідомляють про роботу ППО на Київщині.
"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!", – йдеться в повідомленні ОВА.
Суспільне пише, що звуки вибухів чують у Запоріжжі, також повторний вибух пролунав у Дніпрі.
Влада закликає мешканців перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги.
Уночі під час атаки "Шахедів" також лунали вибухи.
"Львів. У місті було чути вибух. Ще 2 повітряні цілі на підльоті. Всім залишитися в укриттях!", – повідомив мер міста Андрій Садовий.
Згодом Садовий повідомив, що у місті два влучання.
За інформацією поліції у Харкові пролунала ціла серія вибухів.
У Черкасах також пролунав вибух.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під масованим ракетним обстрілом. Пролунало щонайменше шість вибухів.