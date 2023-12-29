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В Киеве из-за падения обломков произошел пожар в многоэтажке

В Киеве из-за падения обломков произошел пожар в многоэтажке
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах, по предварительной информации, есть возгорание жилой многоэтажки.

Киевская городская военная администрация сообщает, что в Святошинском и Подольском районах зафиксировано, по предварительной информации, падение обломков.  Выясняется информация о возможных разрушениях.

Предварительно, есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется.

Кличко добавил, что в Подольском районе пылает складское помещение. Все службы на месте.

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