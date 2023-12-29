У Києві через падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці
У Києві зафіксовано падіння уламків у двох районах, за попередньою інформацією, є загоряння житлової багатоповерхівки.
Київська міська військова адміністрація повідомляє, що у Святошинському та Подільському районах зафіксовано, за попередньою інформацією, падіння уламків. З’ясовується інформація щодо можливих руйнувань.
Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється.
Мер міста Віталій Кличко додав, що в Подільському районі палає складське приміщення. Всі служби на місці.