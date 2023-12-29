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У Києві через падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці

У Києві через падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

У Києві зафіксовано падіння уламків у двох районах, за попередньою інформацією, є загоряння житлової багатоповерхівки.

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що у Святошинському та Подільському районах зафіксовано, за попередньою інформацією, падіння уламків.  З’ясовується інформація щодо можливих руйнувань.

Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється.

Мер міста Віталій Кличко додав, що в Подільському районі палає складське приміщення. Всі служби на місці.

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