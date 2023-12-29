Оккупанты нанесли по Харькову не менее 10 ударов, погиб человек - ОВА
Ночью и утром 29 декабря российские оккупанты нанесли по Харькову не менее 10 ракетных ударов. Известно об одном погибшем.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В 6:18 Синегубов сообщил, что по Харькову нанесли 10 ударов. В 7:30 глава ОВА сообщил о повторных ударах по городу и взрывам.
Сейчас известно об одном погибшем – мужчине, которому примерно 35 лет.
Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте.
Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинского учреждения, складов, гражданских предприятий.
Данные уточняются.