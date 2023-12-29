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Окупанти завдали по Харкову щонайменше 10 ударів, загинула людина – ОВА

Окупанти завдали по Харкову щонайменше 10 ударів, загинула людина – ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Уночі та вранці 29 грудня російські окупанти завдали по Харкову щонайменше 10 ракетних ударів. Відомо про одного загиблого.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 6:18 Синєгубов повідомив, що по Харкову завдали 10 ударів. О 7:30 голова ОВА повідомив про повторні удари по місту та вибухи.

Наразі відомо﻿ про одного загиблого – чоловіка, якому приблизно 35 років.

Вісім людей отримали поранення, медики надають допомогу на місці.

Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медичної установи, складів, цивільних підприємств.

Дані уточнюються.

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