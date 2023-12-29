Окупанти завдали по Харкову щонайменше 10 ударів, загинула людина – ОВА
Уночі та вранці 29 грудня російські окупанти завдали по Харкову щонайменше 10 ракетних ударів. Відомо про одного загиблого.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 6:18 Синєгубов повідомив, що по Харкову завдали 10 ударів. О 7:30 голова ОВА повідомив про повторні удари по місту та вибухи.
Наразі відомо про одного загиблого – чоловіка, якому приблизно 35 років.
Вісім людей отримали поранення, медики надають допомогу на місці.
Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медичної установи, складів, цивільних підприємств.
Дані уточнюються.