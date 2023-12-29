Атака на Киев: из-под завалов достали погибшего, есть попадание
В Киеве ракета попала в недостроенный бизнес-центр в Шевченковском районе. из-под завалов складского помещения извлекли тело погибшего, а также спасли 4 человека.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы. Поисково-спасательная операция продолжается", – сообщил Кличко.
Спасателям удалось спасти сначала троих человек, а затем еще одну пострадавшую.
Впоследствии Кличко сообщил о попадании ракеты.
"В результате попадания вражеской ракеты в крышу здания недостроенного бизнес-центра в Шевченковском районе частично разрушены верхние этажи (с 10 по 8 этажи). Произошли единичные возгорания на крыше. Экстренные службы работают на месте", – говорится в сообщении.