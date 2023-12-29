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Атака на Київ: з-під завалів дістали загиблого, є влучання

Атака на Київ: з-під завалів дістали загиблого, є влучання
Фото: Рixabay

У Києві ракета влучила в недобудований бізнес-центр у Шевченківському районі. з-під завалів складського приміщення дістали тіло загиблого, а також врятували 4 людей.

Про це повідомив﻿ мер Києва Віталій Кличко.

"Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Пошуково-рятувальна операція триває", – повідомив Кличко.

Рятувальникам вдалося врятувати спершу трьох людей, а потім ще одну потерпілу.

Згодом Кличко повідомив﻿ про влучання ракети.

"Внаслідок влучання ворожої ракети в дах будівлі недобудованого бізнес-центру в Шевченківському районі частково зруйновані верхні поверхи (з 10 по 8 поверхи). Сталися поодинокі загоряння на даху. Екстрені служби працюють на місці", – йдеться в повідомленні.

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