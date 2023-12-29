Во Львовской области возросло количество пострадавших в результате удара РФ

Во Львове из-за ракетного удара 29 декабря пострадали уже 15 человек. Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Количество пострадавших во Львове выросло до 15" , - написал он.

Кроме того, по словам Козицкого, по состоянию на этот час известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках и двух школах.

"Много поврежденных автомобилей. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. На месте работают все профильные службы" , - добавил глава ОВА.

29 декабря Россия устроила массированный обстрел Украины, использовав большой спектр вооружений, кроме ракет типа "Калибр". Под удар помимо Киева, Харькова, Одессы, Днепра, попал и Львов. Здесь под обстрелом оказался жилой дом. До этого сообщалось о 8 пострадавших и одном огибшем. В общей сложности РФ во время этой атаки выпустила около 110 ракет разных типов.