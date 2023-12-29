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На Львівщині зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ

На Львівщині зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ
Фото: t.me/andriysadovyi

У Львові через ракетний удар 29 грудня постраждали вже 15 людей. Про це заявив голова Львівської ОВА Максима Козицького, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Кількість постраждалих у Львові зросла до 15", - написав він.

Крім того, за словами Козицького, станом на цю годину відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах.

"Багато пошкоджених автомобілів. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. На місці працюють усі профільні служби", - додав голова ОВА.

29 грудня Росія влаштувала масований обстріл України, використавши великий спектр озброєнь, крім ракет типу "Калібр". Під удар крім Києва, Харкова, Одеси, Дніпра потрапив і Львів. Тут під обстрілом виявився житловий будинок. До цього повідомлялося про 8 постраждалих та одного загиблого. Загалом РФ під час цієї атаки випустила близько 110 ракет різних типів.

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