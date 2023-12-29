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В Польше подтвердили, что в воздушное пространство вторглась российская ракета

В Польше подтвердили, что в воздушное пространство вторглась российская ракета
Фото: Рixabay

Генеральный штаб Войска Польского заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, нарушила российская ракета. Об этом на брифинге после заседания Бюро национальной безопасности Польши заявил начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, сообщает Европейская правда.

"Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши. Мы имеем подтверждение этого на национальном и союзническом радарах", – сказал Кукула.

Напомним, Polsat News со ссылкой на источники ранее сообщил, что, скорее всего, в польское воздушное пространство влетела российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.

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