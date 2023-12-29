У Польщі підтвердили, що у повітряний простір вторглася російська ракета

Генеральний штаб Війська Польського заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета. Про це на брифінгу після засідання Бюро національної безпеки Польщі заявив начальник Генштабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула, повідомляє Європейська правда.

"Усе вказує на те, що російська ракета вторглася в повітряний простір Польщі. Ми маємо підтвердження цього на національному та союзницькому радарах" , – сказав Кукула.

Раніше Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, в польський повітряний простір влетіла російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.