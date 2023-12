Премьер Британии отреагировал на сегодняшний массированный удар России

Эти широкие атаки на Украине в городах show Putin будет держаться в стороне от того, чтобы получить его из-за erradicating freedom and democracy. We will not let him win. Мы должны держаться с Украиной – для того, чтобы долго жить. https://t.co/cf6aDNwPjD— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 29, 2023