Премьер Британии отреагировал на сегодняшний массированный удар России
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отреагировал на сегодняшний массированный удар России с применением ракет и дронов-камикадзе в украинским городам. Он подчеркнул, что международные партнеры и союзники не дадут стране-агрессору победить, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Twitter (X) Сунака.
"Эти широкомасштабные нападения на города Украины показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы добиться своей цели искоренить свободу и демократию. Мы не дадим ему победить", - говорится в публикации.
Также глава британского правительства отметил важность дальнейшей помощи Украине в отражении российской агрессии.
"Мы должны продолжать поддерживать Украину - сколько угодно", - написал Сунак.
В своей публикации в сети премьер Британии добавил пост президента Украины Владимира Зеленского в Twitter о последствиях сегодняшней российской атаки.
Массированная ракетная и дроновая атака 29 декабря
Российские террористические войска 29 декабря с ночи наносили по Украине ракетные и дроновые удары. Как сообщил утром главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, всего кафиры выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
В результате масштабной атаки "прилеты" были зафиксированы в Киеве и области, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Конотопе, Одессе. Начались пожары в домах, в том числе многоэтажках. По последним данным, из-за ударов РФ погибли 20 человек, еще более 130 пострадали.
На российские воздушные удары уже отреагировали в МИД Франции и в посольстве США. Там решительно осудили террор оккупантов.