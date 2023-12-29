Зеленский опубликовал видео с разрушенной россиянами Авдеевки
Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в видеообращении Зеленского в Telegram.
Президент с командиром 110-й отдельной механизированной бригады обсудили оборонную ситуацию и основные потребности. Также Зеленский отметил лучших воинов государственными наградами и вручил "Золотую Звезду" Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.
"Здесь жизнь борется, мы благодарны всем бойцам, каждому солдату, матросу, сержанту, каждому офицеру, которые выносят эту войну на себе. Спасибо всем вам воины! В Авдеевке вместе с командой поздравили воинов с Рождеством, с Новым годом. Все, кто на нуле, кто защищает нашу страну. Безграничная благодарность всем родным, каждой семье наших героев и всем, кто помогает, кто работает, чтобы у ребят на фронте было все необходимое", — отметил глава государства.
Напомним, ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отмечал, что ежедневные потери российских захватчиков в боях у Авдеевки Донецкой области составляют 300-400 человек.