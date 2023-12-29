Зеленський опублікував відео зі зруйнованої росіянами Авдіївки
Президент України Володимир Зеленський 29 грудня відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у відеозверненні Зеленського в Telegram.
Президент з командиром 110-ї окремої механізованої бригади обговорили оборонну ситуацію та основні потреби. Також Зеленський відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.
"Тут життя виборюється, ми вдячні усім бійцям, кожному солдату, матросу, сержанту, кожному офіцеру, які виносять цю війну на собі. Дякую усім вам воїни! В Авдіївці разом з командою привітали воїнів з Різдвом, з Новим роком. Усі, хто на нулі, хто захищає нашу країну. Безмежна вдячність усім рідним, кожній родині наших героїв і усім, хто допомагає, хто працює, щоб у хлопців на фронті було все необхідне", — зазначив глава держави.
Нагадаємо, раніше спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначав, що щоденні втрати російських загарбників в боях поблизу Авдіївки Донецької області становлять 300-400 осіб.