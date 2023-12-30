Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
Российское оборонное ведомство заявило, что утром 30 декабря Военно-морские силы Украины направили на Крым беспилотный катер, но его якобы удалось уничтожить, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Министерство обороны России.
"30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота".
Чуть ранее Минобороны России заявило, что 30 декабря их ПВО якобы уничтожила и перехватила в воздухе 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей РФ.