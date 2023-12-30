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Міноборони РФ заявило про спробу атакувати Крим безпілотним катером

Міноборони РФ заявило про спробу атакувати Крим безпілотним катером
Фото: СБУ

Російське оборонне відомство заявило, що вранці 30 грудня Військово-морські сили України направили на Крим безпілотний катер, але його нібито вдалося знищити, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Міністерство оборони Росії.

"30 грудня близько 10:00 мск у північно-західній частині акваторії Чорного моря було виявлено безекіпажний катер ВМС України, який рухався в напрямку Кримського півострова. Виявлену ціль було знищено зі штатного озброєння патрульного катера Чорноморського флоту".

Трохи раніше Міноборони Росії заявило, що 30 грудня їхня ППО нібито знищила і перехопила в повітрі 32 українських безпілотних літальних апарати над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей РФ.

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