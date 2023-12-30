Міноборони РФ заявило про спробу атакувати Крим безпілотним катером
Російське оборонне відомство заявило, що вранці 30 грудня Військово-морські сили України направили на Крим безпілотний катер, але його нібито вдалося знищити, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило Міністерство оборони Росії.
"30 грудня близько 10:00 мск у північно-західній частині акваторії Чорного моря було виявлено безекіпажний катер ВМС України, який рухався в напрямку Кримського півострова. Виявлену ціль було знищено зі штатного озброєння патрульного катера Чорноморського флоту".
Трохи раніше Міноборони Росії заявило, що 30 грудня їхня ППО нібито знищила і перехопила в повітрі 32 українських безпілотних літальних апарати над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей РФ.