Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк продолжил смягчение ограничений для бизнеса и населения

Национальный банк продолжил поэтапное смягчение ограничений, установленных после начала полномасштабного вторжения. Информация об этом появилась на официальном сайте﻿ регулятора вечером 28 декабря.

С 29 декабря 2023 года организации, предоставляющие платежные услуги, могут на основании Справки о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины выплачивать денежную помощь от международных гуманитарных организаций и прочих неправительственных учреждений украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны. Изменения касаются выплат наличными в национальной валюте Украины. Ранее получить помощь, поступившую физическому лицу, можно было исключительно на основании паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность на территории Украины.

2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу пять банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

Единой тенденции не было: банки и снижали, и повышали процентные ставки, регулируя свой депозитный портфель в разных валютах.

Полтава-Банк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 6 и 9 месяцев – с 15,50 до 16% годовых;

на 12 месяцев – с 16 до 16,50% годовых.

Спортбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 16 до 15% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 14,75 до 9,75% годовых.

Банк Глобус снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15,50 до 14,50% годовых;

на 6 месяцев – с 16 до 15% годовых;

на 9 месяцев – с 16,50 до 15,50% годовых;

на 12 месяцев – с 17 до 16,50% годовых.

РВС Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14,50 до 14% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 14% годовых;

на 12 месяцев – с 16,15 до 15% годовых.

Также РВС Банк повысил процентную ставку по депозитам в долларах США и евро на 3 месяца с 0,50 до 0,70% годовых и снизил процентную ставку по депозитам в долларах США и евро на 6 месяцев с 1,35 до 1,30% годовых.

Асвио банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 17,20 до 17% годовых;

на 6 месяцев – с 16,50 до 13,20% годовых;

на 12 месяцев – с 15,50 до 11% годовых.

Также Асвио банк снизил процентную ставку по депозитам в долларах США на 12 месяцев с 2,25 до 2% годовых.

3. Клиенты Приватбанка смогут получать переводы в швейцарских франках и евро без дополнительной комиссии

Клиенты Приватбанка отныне могут получать SWIFT-переводы в швейцарских франках и евро без дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC. Продолжая развивать платежные «мосты» с европейскими банками, Приватбанк открыл новые кореспондентские счета в Citibank N.A. в швейцарских франках (CHF) и евро (EUR). Это добавит удобств тем клиентам, которые сейчас находятся в европейских странах из-за войны и помогают родным, близким и ВСУ в Украине.

4. Банки продолжают менять тарифы по картам

Izibank с 1 января 2024 года снижает сумму, которую можно будет перевести с карты на карту другого банка без комиссии, со 150 000 до 100 000 грн. При переводе свыше 100 000 гривен комиссия составит 1%+5 грн.

Агропросперис Банк с 1 февраля 2024 года снижает процентные ставки по остаткам на карточном счету платежной карты «Мрия»:

на сумму менее 50 000 грн – с 7 до 5% годовых;

от 50 000 до 100 000 грн – с 9 до 6% годовых;

свыше 100 000 грн – с 11 до 8% годовых.