Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк продовжив пом'якшення обмежень для бізнесу та населення

Національний банк продовжив поетапне пом'якшення обмежень, встановлених після початку повномасштабного вторгнення. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті регулятора ввечері 28 грудня.

З 29 грудня 2023 року організації, які надають платіжні послуги, можуть на підставі Довідки про подання документів для оформлення паспорта громадянина України виплачувати грошову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій та інших неурядових установ українцям, які постраждали від повномасштабної війни. Зміни стосуються виплат готівкою у національній валюті України. Раніше отримати допомогу, що надійшла фізичній особі, можна було винятково на підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу на території України.

2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу п'ять банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

Єдиної тенденції не було: банки і знижували, і підвищували процентні ставки, регулюючи свій депозитний портфель у різних валютах.

Полтава-Банк підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 6 та 9 місяців – з 15,50 до 16% річних;

на 12 місяців – із 16 до 16,50% річних.

Спортбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 16 до 15% річних;

на 9 та 12 місяців – з 14,75 до 9,75% річних.

Банк Глобус знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 15,50 до 14,50% річних;

на 6 місяців – з 16 до 15% річних;

на 9 місяців – із 16,50 до 15,50% річних;

на 12 місяців – із 17 до 16,50% річних.

РВС Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 14,50 до 14% річних;

на 6 місяців – з 15,50 до 14% річних;

на 12 місяців – з 16,15 до 15% річних.

Також РВС Банк підвищив відсоткову ставку за депозитами у доларах США та євро на 3 місяці з 0,50 до 0,70% річних та знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США та євро на 6 місяців з 1,35 до 1,30% річних .

Асвіо банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 17,20 до 17% річних;

на 6 місяців – з 16,50 до 13,20% річних;

на 12 місяців – з 15,50 до 11% річних.

Також Асвіо банк знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 12 місяців з 2,25 до 2% річних.

3. Клієнти Приватбанку зможуть отримувати перекази у швейцарських франках та євро без додаткової комісії

Клієнти Приватбанку відтепер можуть отримувати SWIFT-перекази у швейцарських франках та євро без додаткової комісії через Citibank EUROPE PLC. Продовжуючи розвивати платіжні «мости» з європейськими банками, Приватбанк відкрив нові кореспондентські рахунки в Citibank NA у швейцарських франках (CHF) та євро (EUR). Це додасть зручностей тим клієнтам, які зараз перебувають у європейських країнах через війну та допомагають рідним, близьким та ЗСУ в Україні.

4. Банки продовжують змінювати тарифи за картками

Izibank з 1 січня 2024 року знижує суму, яку можна буде переказати з картки на картку іншого банку без комісії, із 150 000 до 100 000 грн. При переказі понад 100 000 гривень комісія становитиме 1%+5 грн.

Агропросперіс Банк з 1 лютого 2024 року знижує процентні ставки за залишками на картковому рахунку платіжної картки «Мрія»:

у розмірі менше 50 000 грн – з 7 до 5% річних;

від 50 000 до 100 000 грн. – з 9 до 6% річних;

понад 100 000 грн. – з 11 до 8% річних.