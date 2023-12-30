Минэнерго: В энергосистеме нет дефицита, резервов мощности достаточно

В Энергосистеме Украины нет дефицита электроэнергии, а в резерве находятся мощности ГАЭС и двух теплоблоков, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики на сайте Правительства.

Энергосистема сбалансирована. Как отмечается, в резерве есть 2 блока ТЭС и мощности ГАЭС. Графики отключений электроэнергии не применяются.

В аварийный ремонт в течение суток выходили два блока ТЭС. Один из них уже возвращен к работе.

Импорт электроэнергии за сутки осуществлялся в объеме 13859 МВт ч. Как и ранее, экспорта электроэнергии не происходит.

Напомним:

24 декабря в Донецкой области в результате боевых действий был аварийно отключен один из блоков ТЭС, повреждена линия мощностью 330 кВ НЭК "Укрэнерго".

22 декабря из-за непогоды были обесточены 397 населенных пунктов в Донецкой, Закарпатской, Львовской, Волынской и Харьковской областях.