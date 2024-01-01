Ночью "Шахеды" атаковали Одессу: погиб человек, возникли пожары

Российские войска атаковали Одессу и область дронами-камикадзе сегодня ночью, 1 января. В результате атаки есть погибший и раненые.﻿ Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"В новогоднюю ночь российские террористы коварно атакуют Одессу ударными беспилотниками. Продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары" , - говорится в сообщении Кипера.

По его словам, в результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов есть раненые, их количество уточняется. На месте работают все соответствующие службы.