Уночі "Шахеди" атакували Одесу: загинула людина, виникли пожежі

Російські війська атакували Одесу та область дронами-камікадзе сьогодні вночі, 1 січня. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.﻿ Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"У новорічну ніч російські терористи підступно атакують Одесу ударними безпілотниками. Триває бойова робота сил протиповітряної оборони. На жаль, є попадання уламків збитих дронів. У житлових будинках різних районів міста виникли пожежі" , - йдеться у повідомленні Кіпера.

За його словами, внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, їхня кількість уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби.