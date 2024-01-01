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Ночная атака в Одессу: погиб 15-летний подросток

Ночная атака в Одессу: погиб 15-летний подросток
Фото: t.me/pgo_gov_ua

В результате ночного обстрела "Шахедами" Одессы погиб 15-летний подросток.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно", - сообщил Кипер.

Офис генпрокурора сообщил о начале расследования по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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