Ночная атака в Одессу: погиб 15-летний подросток
В результате ночного обстрела "Шахедами" Одессы погиб 15-летний подросток.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно", - сообщил Кипер.
Офис генпрокурора сообщил о начале расследования по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.