Нічна атака на Одесу: загинув 15-річний підліток
Внаслідок нічного обстрілу "Шахедами" Одеси загинув 15-річний підліток.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно", – повідомив Кіпер.
Офіс генпрокурора повідомив про початок розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.