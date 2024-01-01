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Нічна атака на Одесу: загинув 15-річний підліток

Нічна атака на Одесу: загинув 15-річний підліток
Фото: t.me/pgo_gov_ua

Внаслідок нічного обстрілу "Шахедами" Одеси загинув 15-річний підліток.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно", – повідомив Кіпер.

Офіс генпрокурора повідомив﻿ про початок розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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