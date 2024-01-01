В Израиле хотят "поощрять" эмиграцию в Газу после свержения ХАМАСа

Израильский министр финансов Бецалель Смотрич выступил за заселение Израилем сектора Газа после войны с террористами ХАМАС, сообщает Укринформ.

По мнению министра финансов, Израиль должен обсуждать возрождение гражданских поселений в секторе Газа в рамках планирования судьбы анклава после свержения ХАМАС и призвал Израиль "поощрять добровольную эмиграцию" на эти территории.

Смотрич также подтвердил свой отказ перечислять налоговые платежи Палестинской автономии из-за беспокойства, что деньги попадут в Газу.

"Мы будем контролировать безопасность, и нам потребуется гражданский (контроль)" , - сказал министр.