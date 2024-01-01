В Израиле хотят "поощрять" эмиграцию в Газу после свержения ХАМАСа
Израильский министр финансов Бецалель Смотрич выступил за заселение Израилем сектора Газа после войны с террористами ХАМАС, сообщает Укринформ.
По мнению министра финансов, Израиль должен обсуждать возрождение гражданских поселений в секторе Газа в рамках планирования судьбы анклава после свержения ХАМАС и призвал Израиль "поощрять добровольную эмиграцию" на эти территории.
Смотрич также подтвердил свой отказ перечислять налоговые платежи Палестинской автономии из-за беспокойства, что деньги попадут в Газу.
"Мы будем контролировать безопасность, и нам потребуется гражданский (контроль)", - сказал министр.
"Я за то, чтобы полностью изменить реальность в Газе, вести разговор о поселении в секторе Газа… Нам нужно будет там управлять долго… Если мы хотим быть там в военной форме, мы должны быть там и в гражданской одежде", - добавил чиновник.