В Ізраїлі хочуть "заохочувати" еміграцію у Газу після повалення ХАМАСу

Ізраїльський міністр фінансів Бецалель Смотрич виступив за заселення Ізраїлем сектору Гази після закінчення війни з терористами ХАМАС, повідомляє Укрінформ.

На думку міністра фінансів, Ізраїль має обговорювати відродження цивільних поселень у секторі Гази в рамках планування долі анклаву після повалення ХАМАС та закликав Ізраїль "заохочувати добровільну еміграцію" на ці території.

Смотрич також підтвердив свою відмову перераховувати податкові платежі Палестинській автономії через занепокоєння, що гроші потраплять до Гази.

"Ми будемо контролювати безпеку, і нам потрібен буде цивільний (контроль)" , - сказав міністр.