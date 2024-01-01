Культурные достопримечательности начнут восстанавливать после войны – и.о. министра

Восстановление культурных памятников, пострадавших в результате российской агрессии, переносится на послевоенный период из-за риска опасности. Об этом заявил исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, сообщает Укринформ.

"Мы сталкиваемся с тем, что есть объекты, которые нужно немедленно консервировать, совершать аварийные работы. Некоторые пострадали в меньшей степени, например, - выбитые окна, двери, поврежденная крыша. Там можно провести восстановление. Но в значительной степени мы переносим это на послевоенный период из-за риска опасности. Это важно. Также важно, что некоторые объекты мы не можем сейчас восстанавливать, потому что они опять же остаются в состоянии объектов высокого риска безопасности и опасности" , - сказал Карандеев.

По его словам, в настоящее время в МКИП создан департамент по восстановлению и реинтеграции деоккупированных территорий.

"Мы формируем сейчас и кадровый резерв на будущее, который мог бы потом подключиться к восстановлению, фактически Украины на деоккупированных территориях, осуществляем учет, определяем возможные направления реставрации поврежденных памятников, что очень важно. Мы внедряем новую философию, чтобы не просто восстановить в объектно-пространственных характеристиках и в эстетике, которая была до момента разрушения.И если памятка заслуживает того, а больше - именно таких, создать на ее основе туристический центр, объект внимания" , - отметил Карандеев.

Он отметил, что в таком случае, кроме самого объекта памятки, нужно создать определенную инфраструктуру вокруг.

Глава министерства культуры и информационной политики Украины подчеркнул, что Украина самостоятельно это не сделает все, поэтому необходима помощь международных партнеров.

"Мы ищем партнеров и они есть – международные партнеры в частности. Возьмем, например, Одессу – центральная часть города, припортовая зона, которая пострадала в результате российских обстрелов. Спасибо правительству Италии, были проведены переговоры с министром культуры Италии, было определено направление действий" , - сказал Карандеев.

По его словам, уже сформированы определенные финансовые ресурсы, направления действий, концепции, а также уже идет работа по проектированию.