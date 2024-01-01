Пам'ятки культури почнуть відновлювати після війни – в.о. міністра

Відновлення культурних пам'яток, які постраждали внаслідок російської агресії, переноситься на піcлявоєнний період через ризик небезпеки. Про це заявив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, повідомляє Укрінформ.

"Ми стикаємося з тим, що є об'єкти, які треба негайно консервувати, здійснювати аварійні роботи. Деякі постраждали меншою мірою, наприклад, - вибиті вікна, двері, пошкоджений дах. Там можна провести відновлення. Але значною мірою ми переносимо це на післявоєнний період внаслідок ризику небезпеки. Це важливо. Також важливо, що деякі об'єкти ми не можемо зараз відновлювати, бо вони, знову ж таки, залишаються в стані об'єктів високого ризику безпеки і небезпеки" , - сказав Карандєєв.

За його словами, наразі в МКІП створено департамент з відновлення та реінтеграції деокупованих територій.

"Ми формуємо зараз і кадровий резерв на майбутнє, який міг би потім підключитися до відновлення, фактично, України на деокупованих територіях, здійснюємо облік, визначаємо можливі напрямки реставрації пошкоджених пам'яток, що дуже важливо. Ми впроваджуємо нову філософію, щоб не просто відновити в об'єктно-просторових характеристиках і в естетиці, яка була до моменту руйнування. І якщо пам'ятка заслуговує того, а більше - саме таких, створити на її основі туристичний центр, об'єкт уваги" , - зауважив Карандєєв.

Він зазначив, що у такому випадку, крім самого об'єкту пам'ятки, потрібно створити певну інфраструктуру навколо.

Очільник міністерства культури та інформаційної політики України підкреслив, що Україна самостійно це не зробить все, тож необхідна допомога міжнародних партнерів.

"Ми шукаємо партнерів і вони є – міжнародні партнери зокрема. Візьмемо, наприклад, Одесу – центральна частина міста, припортова зона, яка постраждала внаслідок російських обстрілів. Дякуємо уряду Італії, були проведені переговори з міністром культури Італії, було визначено напрямок дій" , - сказав Карандєєв.

За його словами, вже сформовані певні фінансові ресурси, напрямки дій, концепції, а також вже навіть йде робота щодо проєктування.