ОВА: На Сумщине "Шахед" попал в жилой дом, есть погибшие (Обновлено)

В жилой двухэтажный дом в Эсманской громаде Сумской области попал вражеский "Шахед", есть разрушения, под завалами оказались люди, предварительно трех уже спасли, по данным правоохранителей, от полученных ранений скончались женщина и мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Сумская ОВА в Facebook, ОГП в Telegram.

"В первый день Нового года россияне совершили еще одно преступление против мирного населения Сумщины. Вражеский БпЛА типа "Шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской общине".

Сообщается, что есть разрушения, люди оказались под завалами. На месте прилета работают все необходимые службы.

Предварительно, из-под завалов уже спасены три человека. Им оказывается медицинская помощь. Поисково-спасательная операция продолжается.

Обновлено: Полиция сообщила, что 52-летняя женщина и 40-летний мужчина от полученных травм скончались, еще одна женщина получила ранения.