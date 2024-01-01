ОВА: На Сумщині "Шахед" поцілив у житловий будинок, є загиблі (Оновлено)

У житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді Сумської області поцілив ворожий "Шахед", є руйнування, під завалами опинились люди, попередньо трьох вже врятували, за даними правоохоронців, від отриманих поранень померли жінка і чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Сумська ОВА у Facebook, ОГП у Telegram, Нацполіція.

"У перший день Нового року росіяни вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. Ворожий БпЛА типу "Шахед" поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді".

Повідомляється, що є руйнування, люди опинились під завалами. На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Попередньо, з-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога.

Оновлено: Поліція повідомила, що 52-річна жінка та 40-річний чоловік від отриманих травм померли, ще одна жінка отримала поранення.